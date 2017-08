Jorge Santini estará activo en la política 2020

Foto: vía Facebook/ Jorge Santini

El exalcalde de la Capital, Jorge Santini Padilla, reaccionó hoy, martes al informe que reveló ayer la Oficina de la Contralora, Yasmín Valdivieso, de que el Municipio de San Juan gastó cerca de 300 mil dólares en varios eventos multitudinarias, en las que se incluye el recibimiento a Oscar López Rivera.

“Yo no puedo entender cómo utilizar fondos para recibir a Oscar López que sale de la cárcel después de treinta y pico de años preso por cometer delito y gastar en eso cientos y miles de dólares y están permitidos. Entendemos que son gastos que no están permitidos en ley”, dijo Santini en entrevista con NotiUno 630am.

Sobre su posible regreso al ruedo político, el abogado no descartó una futura aspiración a un puesto público.

“Definitivamente yo voy a estar activo en la política en el 2020. Lo que pasa es que yo no espero que esté llanito, me tiro llanito o me tiro hondo. Carmen Yulín Cruz dispuso, y eso es conocido en el Municipio, a un grupo de abogados y de personas en aquella mesa larga que tiene llena de expedientes del municipio. Lleva desde la primera presidenta de la Legislatura Municipal, Yolanda Zayas, hasta el día de hoy investigando a ver de qué manera puede encontrar algo con que acusar a Jorge Santini”, añadió.