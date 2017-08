APP para el helicóptero costará más que el precio de la aeronave, dice García Padilla

Alejandro García Padilla, exgobernador durante el pasado cuatrienio, defendió la compra del controvertible helicóptero de salud y entendió que si el gobierno concreta la idea de una Alianza Público Privada (APP) para su uso estaría pagando más de lo que costó. la aeronave.

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, y el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, detallaron hoy los esfuerzos realizados para poder utilizar el helicóptero que fue adquirido por la pasada administración supuestamente sin subasta y sin los permisos de operación requeridos para ambulancias aéreas.

“En primer lugar, el contrato denunciado hoy deja claro que comprar el helicóptero fue lo correcto. De acuerdo a la denuncia pública, en dos años y medio le habrán pagado a una empresa privada más de lo que vale la aeronave. Es decir, le van a dar el helicóptero y encima de eso, en dos años y medio le van a pagar más de lo que el helicóptero vale”, explicó García Padilla en declaraciones escritas.

“Respeto que es opción del gobierno depender de la empresa privada para el servicio de rescate y de ambulancia aérea, aunque es más caro y se está a merced de que el ente privado de el servicio. Ahora bien, no es necesario mentir, y decir que el helicóptero comprado no tiene permiso para ser usado. Si no tuviera licencias, tampoco la empresa privada lo podría volar”, clarificó.