Convertirán en APP helicóptero de Salud

El secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, y el secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, detallaron los esfuerzos realizados para poder utilizar el helicóptero que fue adquirido por la pasada administración sin subasta y sin los permisos de operación requeridos para ambulancias aéreas.

Rosario Cortés recordó que “el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hace unas semanas le dio la encomienda al secretario de Salud de buscar alternativas para operar este helicóptero adquirido por la pasada Administración por cerca de $8 millones de fondos públicos. Una investigación del representante Juan Oscar Morales y las vistas de transición sacaron a relucir que desde La Fortaleza el año pasado se dieron instrucciones para adquirir este helicóptero de manera expedita a un suplidor en particular sin subasta pública ni un proceso competitivo. No obstante, no podemos permitir que esta negligencia del pasado impida resolver el problema por lo que el secretario de Salud ha estado dando pasos concretos para buscarle uso a esta inversión millonaria”.

El secretario Rodríguez Mercado recordó que “la adquisición del helicóptero bajo la pasada Administración ya es objeto de investigaciones a nivel federal y local”.

“A nivel administrativo, hemos estado trabajando para buscar la operación del helicóptero que se adquirió sin las licencias necesarias para operar como ambulancia aérea ni con el equipo necesario para ser certificada. El Gobierno no puede usar el helicóptero como ambulancia aérea por falta de permisos y esa es la realidad. La inversión de recursos y tiempo para los permisos no son una opción viable y lo mejor es buscar alianzas con el sector privado para darles los servicios a nuestros pacientes de inmediato. Esta inversión nunca se debió haber hecho, pero trabajaremos para aminorar el impacto negativo de la adquisición”, agregó el titular de Salud.

Ambos funcionarios informaron que cinco entidades privadas han expresado interés en realizar una Alianza Público Privada para operar la nave como ambulancia aérea.

El secretario de Asuntos Públicos informó que el director de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas, Omar Marrero, abrirá el proceso competitivo depara que una entidad privada pueda utilizar el helicóptero y asumir el costo de equiparlo y así poder rendir servicios como ambulancia aérea.

De igual forma, destacó que esta entidad tendrá que prestar servicios al Gobierno para transportar pacientes y generará ahorros sustanciales al Departamento de Salud.

“Lograremos recuperar la inversión original de la compra del helicóptero que es sustancial. A diferencia del pasado, este proceso será abierto y competitivo para asegurar que sirve a los mejores intereses de Puerto Rico”, sostuvo el titular de Asuntos Públicos y Política Pública.

El Secretario de Salud agregó que la pasada Administración dejó una reclamación de una de las compañías privadas de $8 millones que están evaluando para realizar una transacción.

“Cuando llegamos al Departamento, la empresa que le brindaba servicios a la pasada Administración había expresado que no darían más servicios por falta de pagos. Aeromed fue contratada por la pasada Administración por un costo de $6,100 cada viaje. Dicha empresa reclamaba que la pasada Administración no le pagaba por los servicios y que no darían más servicios al Gobierno por lo que hicimos un proceso competitivo de Solicitud de Propuestas a las dos empresas que ofrecen estos servicios en Puerto Rico y solo Aeromed tenía los permisos requeridos. A pesar de que tenían una reclamación millonaria contra la pasada Administración, pudimos mantener este servicio esencial al mismo costo que la pasada Administración, a saber, $6,100 por vuelo. Establecer una Alianza Pública Privada permitirá lograr ahorros en esta partida y recuperar parte de la inversión que hicieron en el 2016 sin subasta ni permisos”, sostuvo el doctor Rodríguez Mercado.

El funcionario agregó que en un documento del 17 de agosto de 2016 de la Oficina de Compras y Subastas del Departamento de Salud establece cómo la pasada Administración detalló la necesidad de vuelos y la tarifa.

De acuerdo al documento dirigido con “Atención Especial” a la entonces secretaria de Salud, Ana Ríus “las estadísticas demuestran que estas agencias hacen alrededor de 50 levantamientos mensuales para un gasto total de $3.6 millones” por lo que las críticas a la cantidad de vuelos estimados que pudiera hacer Aeromed mientras que se acuerda una Alianza Público Privada para el helicóptero son infundadas y carecen de falta de seriedad.