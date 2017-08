Alcalde de Arecibo dice hay que hacer ajustes... pero no con su salario

Tras las expresiones del alcalde de Arecibo, Carlos Molina en la que indica que “todo el mundo tiene que hacer ajustes” ante la crisis económica que atraviesa el país, cuando se le cuestionó acerca de su aumento de salario de 3,000 dólares y si rechazaría el mismo, este se mostró indiferente y se justificó en que “yo me ajusté a la ley”.

“Eso es una ley, yo me ajusté a la ley, yo no me puedo subir al aumento de sueldo ahora mismo y en dos años y en tres años, tengo que ajustarme a una ley estatal”, aseguró Molina.

Sobre si este asunto le ha dejado un sinsabor a los arecibeños Molina instó a “que me evalúen en tres años y medio que son las elecciones, que vean el trabajo que hace Carlos Molina, que vean el progreso que tiene Arecibo, que vean los proyectos de obra que estoy haciendo. Tienen la oportunidad”.

“La gente tiene la oportunidad de cuando yo me presente nuevamente en la elección, que digan si Carlos Molina es un buen alcalde o no es un buen alcalde. Si entienden que no soy un buen alcalde me sacarán, si entienden que soy un buen alcalde voy a ganar por la misma manera en que gané el año pasado por un 75 %. Yo estoy trabajando para eso para que la gente vea un cambio en Arecibo”, manifestó Molina.

En cuanto a los alcaldes que ha rechazado el aumento de sueldo, como lo es en el caso del alcalde de Camuy, Molina expresó que “allá él”.

Las expresiones de Molina fueron vertidas en el programa Jugando Pelota Dura por Sistema TV.