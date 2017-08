Temprana la discusión de reelección de Trump

Una reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un segundo término en las elecciones de 2020 no estaría tan lejos de la realidad si el mandatario cumpliera en los próximos años con algunos requisitos fundamentales que fueron parte de su campaña presidencial.

“La posible reelección de Donald Trump depende de dos cosas”, indicó Alfonso Aguilar, presidente de la organización Latino Partnership for Conservative Principles con sede en Washington D. C., en entrevista con Metro.

En primer lugar, demostrar crecimiento en la economía de Estados Unidos a un ritmo “robusto” de más de 3 % junto con la creación de entre 200 y 250 mil empleos al mes; y el segundo factor determinante será el resultado de la investigación del fiscal especial Robert Mueller III sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y si miembros de la campaña de Trump colaboraron con el Kremlin.

De acuerdo al Departamento de Comercio de Estados Unidos, la economía del país creció 2.6 % en el último trimestre, por encima del 1.2 % registrado en los primeros tres meses del año. La tasa de desempleo, por otro lado, se redujo en julio a 4.3 %, la cifra más baja en 16 años, de acuerdo al Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

Si bien podría ser muy temprano para analizar las elecciones de 2020, la discusión del tema se disparó esta semana luego de una publicación de The New York Times el sábado, que asegura que ya hay varios republicanos, incluyendo al vicepresidente Mike Pence, pendientes de la candidatura presidencial. No obstante, según Aguilar, estratega republicano, la información no es correcta.

El presidente publicó en su cuenta de Twitter que “la base de Trump es mucho más grande y más fuerte que nunca”, en referencia a que la base del partido republicano continúa apoyándolo al menos como lo hizo en las elecciones, algo con lo que concordó Aguilar.

The Trump base is far bigger & stronger than ever before (despite some phony Fake News polling). Look at rallies in Penn, Iowa, Ohio…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de agosto de 2017