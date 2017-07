EE. UU. impone sanciones financieras a Venezuela

Tal cual se anunció durante la mañana de hoy, Estados Unidos impuso nuevas sanciones financieras al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras la elección de la Asamblea Constituyente que se llevó a cabo ayer.

De acuerdo a Prensa Asociada, funcionarios estadounidenses revelaron esta mañana que el gobierno del presidente Donald Trump se estaba alistando para imponer nuevas sanciones al país, en respuesta a la elección de una Asamblea Constituyente que tendría poderes por encima de los demás órganos políticos.

Los funcionarios, que no estaban autorizados para discutir el asunto públicamente y que hablaron bajo condición de no ser identificados, agregaron que probablemente las sanciones apuntarían al sector petrolero de Venezuela, incluso posiblemente su compañía estatal de petróleo, aunque al momento no se conocen los detalles de las sanciones.

La semana pasada, el gobierno de Trump advirtió a Caracas que habría nuevas sanciones si el presidente Nicolás Maduro seguía con las elecciones para elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente. La Asamblea elaborará una nueva constitución que muchos creen que solo intenta asegurar al gobierno de Maduro.

Noticia en desarrollo.

Vea también:

Elección venezolana plagada de violencia

Ocho millones de personas votan en Constituyente de Venezuela