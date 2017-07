Casa Blanca tiene un nuevo jefe de gabinete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró hoy a un nuevo jefe de gabinete en la Casa Blanca. Se trata del marino jubilado John F. Kelly, quien hasta hoy sirvió como secretario de Seguridad Nacional.

“Me complace informarles que acabo de nombrar al secretario general John F. Kelly como jefe de gabinete de la Casa Blanca. Él es un gran americano y un gran líder. John también ha hecho un trabajo espectacular en Seguridad Nacional. Él ha sido una verdadera estrella de mi administración”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

“Me gustaría agradecer a Reince Priebus por su servicio y dedicación a su país. Hemos logrado mucho juntos y estoy orgulloso de él!”, añadió el presidente.

Priebus, expresidente del Comité Nacional Republicano que por los pasados seis meses sirvió como jefe de gabinete, fue retirado de su puesto hoy por Trump, el resultado más reciente del marcado caos que ha vivido Casa Blanca esta semana.

El despido y el nuevo nombramiento surgen menos de 24 horas después de que se derrumbara nuevamente en el Senado el proyecto para derogar la actual ley de salud, pese a los esfuerzos desde presidencia para que los republicanos llegaran a un acuerdo.

Pero la verdadera figura detrás del cambio de Priebus parece ser el nuevo director de comunicaciones de Casa Blanca, Anthony Scaramucci, un financiero de Wall Street sin experiencia en estrategias de comunicación que en los pasados días había criticado duramente al saliente jefe de gabinete.

De hecho, la llegada de Scaramucci el pasado viernes, provocó la dimisión del secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien se oponía al nombramiento del nuevo inquilino de la Casa Blanca.

El recién llegado director de comunicaciones atacó ayer a Priebus y lo señaló como el presunto “filtrador” desde el círculo íntimo de Donald Trump, en una entrevista con CNN que puso al desnudo los enfrentamientos internos en la presidencia estadounidense.

“El pescado huele a podrido de la cabeza para abajo”, expresó Scaramussi, quien además había dicho que su jefe inmediato era el propio Trump y no el jefe de gabinete, como suele ser.