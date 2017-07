Trump a senadores republicanos: "Esta es su oportunidad de brillar"

El Senado de Estados Unidos dio comienzo hoy a un nuevo debate en busca de la derogación y sustitución del Affordable Care Act, la ley de salud del pasado presidente Barack Obama mejor conocida como Obamacare.

En uno de sus tuits durante la mañana de hoy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió a los senadores republicanos a llegar a un acuerdo que le permita cumplir con una de sus más importantes promesas de campaña presidencial, una nueva ley de cobertura salud pública para los estadounidenses.

“Vamos senadores republicanos, ustedes pueden hacerlo respecto al cuidado de salud. Después de 7 años, esta es su oportunidad de brillar! No decepcionen al pueblo estadounidense!”, escribió Trump.

Come on Republican Senators, you can do it on Healthcare. After 7 years, this is your chance to shine! Don’t let the American people down!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de julio de 2017