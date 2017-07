"Innecesarias" las expresiones de Ferrer sobre una "estructura paralela" al PPD

Carmen Yulín Cruz Soto, alcaldesa de San Juan, criticó hoy como “innecesarias” las expresiones de Héctor Ferrer Ríos, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) sobre que ella estaba formando una “estructura paralela” al partido con unos conversatorios que estaba teniendo en la isla.

“Cuando apoyé a Héctor para presidente de la colectividad, lo hice precisamente sobre la base del respeto a esa pluralidad. Ambos sostuvimos conversaciones en presencia de alcaldes, donde tuvimos un diálogo honesto y claro, donde ambos reconocíamos que estábamos ponderando nuestro futuro político. No entiendo por qué la reacción de Héctor en el día de hoy. Francamente no es necesaria”, señaló en unas robustas declaraciones escritas.

Ferrer Ríos habló desde una actividad en la Fundación Luis Muñoz Marín en Trujillo Alto, desde la cual aceptó la “renuncia” de Cruz Soto a la vicepresidencia del partido, a la vez que la retó a aspirar a la presidencia.

“Le estoy aceptando hoy su posición de vicepresidenta”, anunció el funcionario al sostener que convocará el 1 de octubre a una elección para elegir una nueva vicepresidenta.

“Dado los planteamientos hechos por varios miembros de la Junta del Partido sobre mi convicción de la necesidad el cambio hacia la soberanía, dije que iba a someter a la asamblea del PPD para que esa asamblea ratificará si yo, como soberanista, cabía dentro del PPD y debería permanecer en la vicepresidencia. Mis palabras están ahí en vídeo en mi página de Facebook. Tanto es así que ninguno de los medios presentes reseñó mi alegada renuncia. No la reseñaron porque no ocurrió tal cosa ni hubo tal expresión”, aclaró.

Ante estas palabras de Ferrer Ríos, la líder popular lamentó la pérdida de credibilidad que tiene la colectividad cuando suceden estas “tergiversaciones” de los hechos. “Yo no tergiverso ni hechos ni palabras. No lo necesito. Yo enfrento la realidad de frente y sin animosidad hacia otro popular”.

Cruz Soto, al hablar de que está buscando alianzas internas para que el PPD salga a flote y pueda competir, también mencionó que hay que aprender del éxito que tuvieron las candidaturas independientes en la pasada contienda electoral, donde se dejó “meridianamente claro que el país está buscando un pensamiento amplio e inclusivo que rompa los estrictos deslindes de la política partidista”.

Ferrer, la pelea no es contigo

La popular aclaró que los comentarios que hizo en su conferencia de prensa de ayer no fueron contra Ferrer Ríos, sino contra otros temas que han tocado en los cimientos a la comunidad boricua.

“A mi amigo Ferrer le digo: ‘Héctor, mi pelea no es contigo. No lo tomes personal’. Te repito: ‘mi pelea no es contigo’. Mi pelea es contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que deja de manifiesto nuestra condición colonial. Mi pelea es a favor de la gente de Peñuelas y contra el depósito de cenizas tóxicas en Puerto Rico. Peleo junto al país por la Universidad de Puerto Rico (UPR), para que la educación sea reconocida como un servicio público esencial. Mi pelea es contra la injusticia de un gobierno que le quita 60 medicamentos a la gente que depende de la tarjeta de salud [y] que despide más de 5,000 empleados y nos dicen que como son transitorios no importan…”, clarificó.

Inclusive, sobre el reto para que se enfrenten por la presidencia del partido, la alcaldesa reconoció que “quizás” se encontrarán de lados opuestos para puestos políticos más adelante, pero que eso no significa que ella lo verá como un enemigo.

“Este no es el momento de pelear entre populares que queremos el bien para Puerto Rico. Este es el momento de demostrarle al país que somos capaces de una gran alianza popular para comenzar a construir las bases de una gran alianza puertorriqueñista. Para pelear contigo, conmigo no cuentes. Para pelear por Puerto Rico, esta patria sabe que cuenta conmigo siempre”, finalizó.