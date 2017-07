Procuradora afirma continuará luchando por derechos de la mujer

Ileana Aymat, quien había sido asignada al cargo de procuradora de las mujeres, reaccionó esta tarde al retiro de su nombramiento en el cargo, según lo informó el gobernador Ricardo Rosselló, ante la resistencia en el Senado para bajarlo a votación en el proceso de confirmación.

“En el día de hoy el gobernador Ricardo Rosselló Nevares tomó una determinación con respecto a mi designación que respeto”, expresó Aymat en declaraciones escritas.

“He dedicado toda mi vida, sin pausa, a luchar por la mujer, sus derechos y su protección. Lo hice por casi tres décadas liderando una organización dedicada a dar servicios a víctimas de violencia doméstica y a sus familiares. Lo he hecho desde la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, tocando puertas, estableciendo alianzas comunitarias, pisando lugares escondidos de nuestra Isla y rescatando vidas de ciclos de violencia. Se trata de una misión de vida que Dios me dio, que me he honrado en seguir y que nunca abandonaré”, añadió la procuradora.