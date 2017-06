Rosselló accionará contra Rivera Guerra si agresión fue "unilateral"

El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, aseguró hoy que dicha colectividad tomaría acción contra el representante José Luis Rivera Guerra si se determina que el pasado abril agredió unilateralmente a un líder sindical.

“Yo lo que he hecho es facilitar como en toda ocasión, que cualquier incidente que ocurra vaya por su justo curso. Se tomaron unas determinaciones, cuerpos que son independientes, y se respetan. Si hay otras acciones que se van a tomar posterior a ellos pues eso se tendrá que determinar en los cuerpos que son pertinentes para ello”, afirmó Rosselló al ser abordado por la prensa de que para el líder sindical se le tiró un “toallazo” a Rivera Guerra con la decisión de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de desestimar la querella que pesaba en su contra y la postura del Departamento de Justicia de radicarle cargos por agresión simple en vez de agresión agravada.

De otro lado, Rosselló, fue cauteloso en asumir posturas en torno a las actuaciones de Rivera Guerra, pero aseguró que de haberse cometido algún delito se tomará acción.

“Hay un reclamo del compañero legislador de que se debe evaluar por los foros pertinentes, de que hubo una agresión previa también con él, al igual que de otros compañeros legisladores y legisladoras. Nuevamente en el foro legal se determinará cuando no hay una claridad sobre ese asunto… Si hubo una agresión de manera unilateral, pues ciertamente el Partido Nuevo Progresista estará tomando acción”, señaló Rosselló al ser cuestionada si el video del incidente puede ser utilizado como evidencia para que la colectividad tome acción contra Rivera Guerra.

La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes desestimó ayer la querella sometida contra el representante Rivera Guerra, a quien se le señaló de haber agredido a un manifestante en una protesta en el Capitolio.

La querella fue presentada Julio Vargas Cruz, líder sindical miembro de la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad (UBOS) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien señaló que el legislador le dio “un primer golpe en la boca y luego en el ojo”.

“Cuando vamos a la evaluación de causa, voy al reglamento y voy al Código. El reglamento dice que la querella debe estar sustentada con evidencia que demuestre que lo que está diciendo el querellante es real. No se presentó ningún tipo de evidencia, él simplemente en la querella hizo un relato de unos hechos”, dijo la representante por el PNP, María de Lourdes Ramos, en entrevista con Metro.

Ramos, vicepresidenta de la Cámara, fue nombrada en horas de la mañana por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, como presidenta interina de la Comisión de Ética, luego de que el presidente de la Comisión José Banchs se inhibiera del proceso por haber hecho expresiones respecto a Rivera guerra una vez se había radicado la querella.

En la votación 4-2, el representante Denis Márquez del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Rafael “Tatito” Hernández Montañez del Partido Popular Democrático (PPD), votaron en contra de la determinación de desestimar la querella y a favor de que el proceso continuara con una vista evidenciaria. En términos específicos de la querella en cuestión, la decisión es inapelable.

“Creo que se crea un mal precedente, porque pueden llegar un sinnúmero de querellas y no darse el espacio para analizar si tienen fundamentos o no y al no darse un debido proceso donde se dilucide, lo que puede ocasionar es que se de una percepción de que el proceso no está cumpliendo con lo que se quería aspirar cuando se traen querellas relacionadas a los funcionarios electos en la Cámara”, apuntó Hernández.