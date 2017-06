Jay Fonseca tilda a sus colegas analistas como unos vagos

El abogado, periodista y analista político, Jay Fonseca tronó hoy contra otras personas que se dedican a analizar noticias en Puerto Rico porque plantean que el problema del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill fue el caso de agresión sexual, pero que este fue un buen administrador. El mantenedor de “WKAQ Al Medio Día” dijo que los analistas son unos vagos y no leen los periódicos locales.

Las expresiones de Fonseca en su espacio radial surgieron a raíz del informe que publicó ayer la Oficina de la Contralora con serios señalamientos sobre el municipio de Guaynabo bajo la incumbencia de O’Neill. “Aquí hay unos informes de la Contralora con datos, no contundentes, con datos devastadores de cotizaciones falsas, de hojalateros diciendo ‘no yo nunca le hice cotizaciones al municipio, yo nunca le hice requisiciones, ya aparecían firmando’ […] con sobre 800 documentos falsos”, sostuvo el también mantenedor del programa televisivo “Jay y sus Rayos X” sobre los señalamientos a Guaynabo.

“¿Cómo tu escuchas a analistas políticos diciendo que allí, al día de hoy, ‘bueno acoso sexual del alcalde, pero allí esa ciudad estaba bien adminstr’a’? Yo digo, ¡Dios mío, pero esta gente no lee!”, exclamó Fonseca.

Los analistas de su estación WKAQ no se salvaron del aguacero. “Yo escuché ayer a un analista político, de aquí, de esta emisora, diciendo ‘no el problema… la ciudad estaba administrada por el libro’. Mire mi hermano, hay más de mil documentos en la oficina de la Contralora que demuestran traqueteos en subastas, traqueteos en cotizaciones, traqueteos en servicios profesionales… Que el Departamento de Justicia no haga nada, que los federales no han hecho nada, no significa que no hay. Aquí está la evidencia. Ah, eso significa que aquí le tiran la toalla […] Yo los escucho y los veo y digo, Dios mío esta gente no lee ni los periódicos. ¿Cómo tu eres analista y no lees los periódicos? Contra, yo entiendo que no leas el Wall Street Journal o el New York Times porque te coge el día entero, pero bueno…”, se descargó el abogado.

A juicio de Fonseca, su denuncia ejemplifica que Puerto Rico “es tan fácil de manipular”. El analista opinó que los señalamientos que hace la Contralora sobre la administración de O’Neill en Guaynabo son más graves que el sonado caso de Anaudi y Perelló.

Esta mañana, en otra estación de radio (NotiUno), el exalcalde de Guaynabo defendió su gestión administrativa de los señalamientos en la auditoría de la Contralora.

Te recomendamos este vídeo relacionado: