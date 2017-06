Donald Trump celebra su cumpleaños número 71

Por primera vez como presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró ayer su cumpleaños número 71. Trump es el presidente que con mayor edad ha comenzado el cargo en Casa Blanca, con 70 años y 220 días.

Ronald Reagan tiene el récord del presidente con mayor edad, al salir de la Oficina Oval con 77 años y 349 días. Queda por ver si el actual presidente logrará rebasar a Reagan en ese aspecto.

Como si se tratara de una premonición, en el año 2012 el hoy presidente de Estados Unidos escribió el día de su cumpleaños en Twitter, “mi deseo es que nuestro país sea grande y próspero otra vez”.

Today is my birthday. My wish is for our country to be great and prosperous again.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de junio de 2012