Presidenta de la CEE se niega a votar en el plebiscito

La presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García confirmó hoy, viernes que no ejercerá su derecho al voto en el plebiscito que se realizará este domingo en el país. García sostuvo en entrevista con Radio Isla (1320AM) que no votará bajo los mismos criterios que utilizó para no votar en las primarias del año pasado.

“Como hice en las primarias no voy a estar participando en este proceso. No lo voy a boicotear. Hay que mantener dentro de estos procesos la transparencia. Ha sido un proceso distinto”, indicó García en mencionado medio de prensa.

A pesar de ello, García aseguró que ella y la CEE han tenido “mucho empeño” en que el plebiscito de este fin de semana cumpla con todos los requisitos. “Yo tengo una responsabilidad que cumplir y yo creo que ha sido visible que nosotros hemos cumplido con todo”.

Asimismo instó a los electores a participar del proceso electoral. “Los militantes de cada partido y la ciudadanía en general pueden ejercer su derecho al voto”.

Varios exgobernadores de la isla como Rafael Hernández Colón, Alejandro García Padilla y Sila María Calderón confirmaron esta semana que no votarán en la consulta de estatus. Líderes de la Pava y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) también se han manifestado en contra del proceso en los últimos meses.

“No vamos a votar porque este plebiscito no tiene valor alguno porque no ha sido avalado por el Departamento de Justicia Federal como requiere la ley”, destacó Hernández Colón.

De acuerdo con el exmandatario ejecutivo, el plebiscito tiene la intención de crear una “mayoría artificial” en apoyo a la estadidad. Empero, “resultará en desacreditar al propio movimiento estadista”.

Por su parte, Alejandro García Padilla comentó que la administración de Ricardo Rosselló desaprovechó la oportunidad de tener una consulta de estatus vinculante por primera vez en la historia. Según él por haber presentado ante la consideración del Departamento de Justicia Federal una papeleta “engañosa”.

García Padilla también cuestionó que el dinero gastado en el plebiscito sea una cifra parecida a la que se generará el gobierno tras el cierre de más de 160 escuelas. Este dinero asciende a más de $7 millones.