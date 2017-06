Tiraera tuitera entre secretario Gobernación y Jay Fonseca

Entonces, William Villafañe pasó de funcionario de gobierno a 14 mil mensuales pq es el mejor talento disponible. Veo… ¿se ha ganado eso en la empresa privada antes? Digo, pq Pesquera, Ramón Rosario y Julia Keleher se ganaban mucho más antes y se puede entender que le paguen más, pero ¿William Villafañe cobraba algo así en la Comisión de Servicio Público?

