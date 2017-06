Arrestan a cineasta Tito Román

El cineasta, documentalista y activista político, Tito Román Rivera, fue arrestado durante el día de hoy por un agente federal en las afueras del Tribunal Federal de Hato Rey.

Román Rivera se encontraba en la manifestación de apoyo a Nina Droz, quien está acusada por los federales de intentar incendiar el Popular Center en Hato Rey durante las manifestaciones del 1ro de Mayo. Otros dos jóvenes fueron arrrestados en la manifestación.

Según le explicó a Metro el licenciado Ricardo Santos, quien se encontraba en las inmediaciones, “un oficial federal se me acercó y me dijo que tenía que efectuar una orden de arresto”. “No me dio oportunidad de acabar de preguntarle cuando fueron a arrestar a Tito”, agregó el letrado.

Román Rivera había sido arrestado en enero pasado por los federales en una manifestación a favor de la excarcelación de Oscar López.

Metro supo que el licenciado Leo Aldridge asiste al cineasta Román Rivera en estos momentos. Según fuentes dentro del Tribunal, se trata de un desacato por fallar a una citación correspondiente al arresto por desobediencia civil que Román Rivera sufriera en enero, durante una manfiestación por la liberación de Oscar López Rivera, poco antes de que la sentencia del preso politico boricua fuese conmutada.

El cineasta fue candidato político por el Partido del Pueblo Trabajador y es el director del documental #AyotzinapaEnMí y El Antillano.

Román Rivera hacía transmisiones en directo en sus redes sociales desde la manifestación de hoy antes de ser detenido.

Noticia en desarrollo, más detalles en breve.