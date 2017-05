Ariana Grande honrará a víctimas con concierto en Manchester

La cantante estadounidense Ariana Grande, publicó hoy una carta a través de su cuenta de Twitter en la que expresó que su “corazón, oraciones y profundas condolencias están con las víctimas del ataque en Manchester y sus seres amados”.

“He estado pensando en mis fanáticos y en todos ustedes sin parar durante la pasada semana. La manera cómo ustedes han manejado esto ha sido más inspiradora y me hace sentir más orgullosa que nunca”, escribió la artista. “La compasión, generosidad, amor, fuerza y unidad que se han demostrado el uno al otro esta semana, es exactamente lo opuesto a las intenciones atroces que debe haber para hacer algo tan horrendo como lo que pasó el lunes”, añadió.

Las fanáticas y fanáticos de la cantante salían del Manchester Arena, luego de la culminación del concierto de la artista el lunes en la noche en el Manchester Arena en Inglaterra, cuando un hombre identificado como Salman Abedi, de 22 años, hizo explotar una bomba, arrebatando la vida de 22 personas y dejando alrededor de 120 personas heridas.

En la carta la cantante anunció que volverá a Manchester para ofrecer un concierto en honor a las víctimas y para recaudar fondos para los familiares y heridos. Grande indicó que próximamente estaría informando sobre más detalles de la presentación.

“No nos quitaremos y no nos moveremos con miedo. No permitiremos que esto nos divida. No permitiremos que gane el odio”, afirmó la artista.

La artista expresó que la música es algo que todo el mundo puede compartir, que trae unidad, alegría y que ayuda a sanar.

“Así que eso es lo que continuará haciendo (la música) por nosotros”, apuntó Grande. “Cuando te fijas en la audiencia de mis presentaciones, ves a una multitud hermosa, diversa, pura y feliz. Miles de personas increíblemente diferentes, todas ahí por una sola razón, la música”.

La intérprete de “Greedy” regresó a Estados Unidos el martes, visiblemente afectada luego de lo sucedido en su concierto.

“Continuaremos honrando a los seres que perdimos, sus seres amados, mis fanáticos y todos los afectados por esta tragedia”, aseguró.