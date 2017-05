Ratifican huelga en Río Piedras hasta que Junta de Gobierno certifique preacuerdos

Con 1,073 a favor y 889 en contra el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificó la huelga estudiantil hasta que la Junta de Gobierno (JG) de la institución certifique los preacuerdos establecidos por el Comité Institucional de Diálogo, ente creado para mediar entre los estudiantes y la administración universitaria durante la clausura de los portones.

Ayer, dicho comité acordó -entre otros asuntos- que la universidad se comprometerá a no sancionar a los estudiantes que han participado del proceso huelgario, aun cuando hayan cometido delitos ante la ley. Asimismo, de aprobarse los preacuerdos, para el próximo año académico no se contemplará un alza en los costos de estudio y tampoco se eliminarán las exenciones de matrícula.

El Comité Institucional también determinó que la administración universitaria deberá expresarse públicamente en rechazo a cualquier tipo de recorte al presupuesto de la universidad.

Estos preacuerdos han sido avalados por los recintos de Carolina, Humacao, Cayey, Utuado, Ponce, Río Piedras, Ciencias Médicas, Arecibo.

“A veces hay que recoger vela para poder ganar. Ganamos un año, es hora de tomar ese año, reorganizarnos y volver próximamente con más fuerza a derrotar esos aumentos. Es hora de partir de lo que tenemos y seguir construyendo”, dijo a favor de la decisión tomada en asamblea el estudiante Aníbal López Correa.

En contra, por su parte, alumnos del movimiento estudiantil afirmaron que el propósito de la huelga es posicionarse en contra de los recortes – recomendados por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el gobierno de Ricardo Rosselló- al presupuesto de la institución que ascienden a $450 millones.

“Hay que presionar al PNP y a Ricardo Rosselló. Tener una huelga condicionada a la JG no va a presionar al gobernador. Hace dos semanas dijimos que no íbamos a tolerar recortes. Estudiantes, no podemos aceptar que nos impongan un aumento en un año, eso es aceptar que nos impongan un aumento en los próximos años”, sostuvo el alumno Gabriel Casal.

Los alumnos del Recinto de Río Piedras también aprobaron emplazar al gobernador Rosselló para que acceda a reunirse con el comité negociador. De no concretarse el cónclave para cuando se reabran los portones se celebrará una nueva asamblea estudiantil.

De la misma forma, la asamblea estudiantil avaló una moción para crear una comisión en el campus riopedrense, compuesta por todos los sectores de la comunidad académica con el propósito de crear propuestas allegar fondos a las arcas de la universidad.

UPR, un ente “acéfalo”

Actualmente, varios sectores han descrito la UPR como un ente “acéfalo”, pues su JG no cuenta con el quórum necesario para tomar decisiones, incluyendo elegir un nuevo presidente interino.

El martes, en medio de un pleito legal que exige a la administración universitaria levantar la huelga inmediatamente –luego de que un grupo de cinco estudiantes presentara una demanda– dimitieron tres miembros del ente que dirige la UPR.

La presidenta interina de la universidad también renunció, pues al no cumplir con la orden del Tribunal Apelativo se expuso a una pena de hasta seis meses de cárcel.

De acuerdo a la ley universitaria, la JG debe estar compuesta por 14 personas, siendo 7 las necesarias para ratificar decisiones.

Aunque no hay JG para certificar los acuerdos del Comité Institucional, el rector de la UPR en Humacao y actual líder del grupo de trabajo, José Encarnación, afirmó que espera sean acogidos por los nuevos miembros del ente de gobernanza de la universidad, una vez sean nombrados por el Gobierno Central y ratificados por el Senado.

“Yo no vislumbro conflicto porque estas personas si fueron nombradas por el gobernador quiere decir que ellos están conscientes de la situación de la universidad y que vengan como facilitadores de la estabilidad universitaria. Confío en que el gobernador ha conseguido personas que entienden el escenario en que estamos. Infiero de forma optimista que su aceptación [a una silla en la JG] es un indicador de entendimiento”, sostuvo Encarnación.

Al tiempo el doctor en Educación confirmó a Metro que la Hermandad de Empleados no Docentes no participó en la preparación de estos nuevos acuerdos, aunque son bienvenidos cuando deseen sentarse a negociar.

UPR Carolina abrirá sus portones

Por otra parte, la UPR en Carolina levantará la huelga el próximo 1 de junio, para que sus empleados no docentes comiencen a habilitar el campus. Luego, el 5 de junio, iniciarán las labores académicas.

La decisión surge luego de que el movimiento estudiantil de dicha unidad acordó con la administración que el rector Moisés Orengo Avilés, luego de abrirse los portones, se comprometerá a no crear un Foro Participativo Multisectorial en el que se informe a la comunidad académica sobre el impacto de los recortes en dicha unidad del sistema universitario.

También, Orengo Avilés deberá establecer un comité de reforma universitaria que proponga una reestructuración de la UPR, así como expresarse a favor de la auditoría de la deuda y en contra del alza de matrícula, eliminación de exenciones y recortes presupuestarios.

El Recinto de Río Piedras de la UPR cesó operaciones el pasado 28 de marzo, cuando sus estudiantes proclamaron un paro en la Asamblea General. Luego, el 6 de abril, comenzaron una huelga indefinida en repudio de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de Rosselló.