Jay Fonseca dice a Rosselló no le importa la UPR

El abogado y analista, Jay Fonseca apuntó a que el gobernador, Ricardo Rosselló se lavó las manos en la crisis de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al dejar demostrado “que no le importa” resolver el impasse que mantiene cerrado el primer centro docente del país.

Fonseca basó su opinión en la historia publicada en exclusiva por Metro que revela que la presidenta de la UPR, Nivia Fernández pidió la intervención de la Policía para abrir los portones del recinto de Río Piedras, de forma que se cumpliera con una orden del tribunal que actualmente se está desacatando. La superintendenta de la Policía, Michelle Hernández no accedió a la petición por no ser parte del pleito judicial y porque la política de la administración Rosselló es “respetar la autonomía universitaria”.

“ESTUDIANTES EL MENSAJE DEL GOBERNADOR ES CLARO – NO LE IMPORTA RESOLVER PROBLEMA DE UPR – Presidenta de la UPR pidió que la policía entrara a la UPR para detener la huelga estudiantil, pero la Súper de la Policía dijo que no porque le toca a la UPR lograr que abra la universidad con el diálogo y no con la policía”, lee el análisis de Fonseca en sus redes sociales.

Como era de esperarse, algunos de sus seguidores ripostaron, pero el analista se mantuvo en su postura. El mantenedor de Jay y sus Rayos X sostuvo que “la autonomía llegaba hasta q se le pidiera intervención por la comunidad universitaria”.

La autonomía llegaba hasta q se le pidiera intervención por la comunidad universitaria. https://t.co/NFVZgilnuq — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) May 18, 2017



La Universidad se encuentra en desacato de una determinación del Tribunal de Apelaciones que ordenó la apertura de los portones como resultado de una demanda radicada por un grupo de estudiantes que aboga por la institución abierta. El recinto de Río Piedras lleva un mes y medio en huelga estudiantil ante ele reclamo de que no se recorten $450 millones a la institución y que se audite la deuda pública. El Tribunal de Primera Instancia multó a la UPR en $5,000 iniciales por el desacato y $1,000 por cada día que permanezca cerrada. La presidenta interina y la rectora de Río Piedras, Carmen Rivera Vega fueron citadas el lunes al tribunal para mostrar los esfuerzos realizados para abrir los portones.

