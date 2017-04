Trump condena intento de ayudas para Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se colocó esta noche en contra de que el Congreso impulse ayudas para el sector de la salud, que se encuentra en medio de la peor crisis en la historia del país.

“Los demócratas están tratando de rescatar a las compañías de seguros del desastroso #ObamaCare, y de Puerto Rico con los dólares de sus impuestos. ¡Triste!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter, dirigiéndose a los estadounidenses.

Democrats are trying to bail out insurance companies from disastrous #ObamaCare, and Puerto Rico with your tax dollars. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de abril de 2017