Vargas Vidot defiende capacidad del pueblo a expresarse

El senador independiente, José Vargas Vidot defendió que el pueblo pueda expresarse luego que los presidentes legislativos cerraron las puertas del Capitolio a personas que promueven la permanencia de la Comisión para la Auditoría de la Deuda.

De hecho, el senador —quien fue el legislador electo por más votos— dijo estar a favor de que se audite la deuda de Puerto Rico y felicitó a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico por su postura en defensa del primer centro docente del país. Las expresiones de Vargas Didot surgieron en un Facebook Live en el que atendió inquietudes de sus seguidores.

“A mi me consta que quizás muchas cosas están tratando de hacerse bien, y otras cosas no se estén haciendo muy bien y otras cosas se están haciendo horriblemente mal; pues me consta también que la posibilidad de que un gobierno funcione bien no depende totalmente de sus gobernantes, sino depende de la capacidad del pueblo para expresarse. La democracia no es un ejercicio de cada cuatro años, la democracia es un ejercicio de todos los días y me parece que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico han asumido esta encomienda y han despertado del ánimo de salirnos del silencio para poder evidenciar una inmensa responsabilidad social”, expuso el senador independiente.

Vargas Vidot enfatizó que en el hemiciclo se ha expresado de forma “consistente” a favor de la auditoría de la deuda. El fundador de Iniciativa Comunitaria expuso en su Facebook Live las razones por las que se debe auditar la deuda de la Isla.

Así mismo, aprovechó el espacio para salirle al paso a sus críticos. Aunque reconoció que no es un billete de mil para caerle bien a todos, dijo que “lo que me rejode también es escuchar personas preguntar dónde estabas.. Estoy donde se supone que esté un legislador, legislando”. Indicó que cada quien ocupa un frente y que unos se complementan con otros.

Sobre posturas específicas, afirmó que además de estar a favor de la auditoría, está en contra del recorte de $450 millones a la UPR, que cree que la universidad debe pasar por una reestructuración financiera y que debe alcanzar la autonomía absoluta.

El Senado y la Cámara aprobaron la medida que elimina la Comisión para la Auditoría de la Deuda en dos días en los que cerraron el acceso al pueblo. Una jueza del Tribunal Superior determinó que no se podía cerrar el acceso al interior del Capitolio durante las sesiones y fijó para mañana una vista para ver un recurso de injunction preliminar contra los presidentes legislativos.

Los estudiantes de la UPR se manifestaron a las afueras del Capitolio donde hubo choques con la Policía que limitaba el acceso.