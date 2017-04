Sacan ciudadanos del Capitolio por sus camisetas

Un grupo de 12 personas a quienes la Policía le dio acceso al interior del Capitolio en medio del cierre al público del recinto finalmente no pudieron presenciar la sesión legislativa porque les exigían quitarse sus camisetas alusivas a la auditoría de la deuda de Puerto Rico.

Mariana del Alba López Rosado, del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, denunció que fueron engañados, pues luego de una negociación para que un grupo de ellos saliera del área de las escalinatas a cambio de darle acceso a 12 personas, adentro les pidieron quitarse sus camisetas. Además, dijo que no los dejaban ingresar al hemiciclo con sus bultos en el que tenían sus pertenencias.

“Lo que hicieron fue una mentira, engañaron al pueblo de Puerto Rico diciéndole que nos iban a dejar entrar cuando no lo hicieron. Nos cerraron la puerta y no solamente nos cerraron la puerta de la Casa de las Leyes, del lugar donde está la Constitución que habla de la libertad de expresión precisamente, así que estamos aquí porque tras la fuerza innecesaria y el abuso policial desplegado en el día de hoy, no vamos a creer más en este gobierno”, dijo López Rosado. En el hemiciclo de la Cámara de Representantes se discute la medida que elimina la Comisión para Auditar la Deuda. Anoche, el Senado aprobó la medida también en un hemiciclo cerrado al público.

La Policía mantiene cerrado el Capitolio para los ciudadanos, incluyendo a la prensa. En la mañana se registró un encontronazo entre la Fuerza de Choque y los estudiantes universitarios que se manifestaban a las afueras de un Capitolio cerrado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez dijo que le hubiese gustado legislar con las gradas del hemiciclo abiertas al pueblo, pero que por seguridad tuvieron que cerrar el acceso.

En las redes sociales corre una imagen de una guardia de seguridad privada caminando en los predios del Capitolio con un arma larga.