Jay Fonseca le responde a Senador por caso O’Neill

El analista de noticias y abogado, Jay Fonseca respondió a la carta enviada hoy por el senador novoprogresista, Miguel Romero en la que pedía una retractación del presentador de “Jay y sus Rayos X” por mencionarlo en un programa en el que analizaba los casos de hostigamiento sexual en el municipio de Guaynabo. Fonseca aclaró que el legislador no tuvo participación en el caso que concluyó con un acuerdo transaccional por parte del alcalde Héctor O’Neill, pero sí fue oficial examinador en otros casos previos. El periodista afirmó que trajo a la figura del exsecretario del Trabajo en su argumentación sobre el ambiente hostil para las víctimas de hostigamiento en el ayuntamiento.

La reacción de Fonseca se dio en sus redes sociales. “Yo creo que él no entendió lo que yo estaba diciendo y me parece que lo malinterpretó, así que creo que debe explicarse un poco más”, dijo el analista. Las expresiones sobre las cuales Romero pidió retractación y hasta amenazó con tomar medidas surgieron en el programa del martes de “Jay y sus Rayos X”.

Fonseca sostuvo que en el programa planteó el concepto del ambiente hostil que se constituyó en Guaynabo para, según él, disuadir a las mujeres que se sintieran hostigadas de levantar cualquier querella. “El ambiente hostil ocurre cuando en el lugar de trabajo el patrono fomenta, faculta, permite que el hostigamiento sexual ocurra porque el ambiente y las circunstancias lo promueven. Mi punto es que en Guaynabo se creó una estructura que como cómplice permitía el hostigamiento sexual e incluso cuando una persona fue agredida o violada, igualmente esa persona en un amiente hostil no tenía a donde recurrir y lo expliqué así mismo muchas veces, pero aparentemente él (Romero) no lo entendió y me parece que merece que se aclare porque ciertamente creo yo que debe ser en ese sentido aclarado”, sostuvo Fonseca en un video compartido sus redes sociales.

Nuevamente, el abogado repasó lo planteado en su programa de televisión en el sentido de que las mujeres que se sintieran hostigadas en Guaynabo no tenían dónde acudir porque la directora de recursos humanos era nuera del alcalde, el director de la división legal tuvo en su momento una querella por el mismo asunto, cuando se nombraba un oficial examinador —que era el caso de Romero— era una figura ligada al partido y a O’Neill y en el Panel del Fiscal Especial Independiente también habían lazos de amistad con el alcalde. Agregó que la única alternativa para las víctimas era el Equal Employment Opportunity Commission, un foro federal donde la compensación mayor para las víctimas es de $300 mil.

Sobre el rol que jugó Romero en el municipio, Fonseca apunto a que “dice ahora que está distanciado del alcalde… pero ciertamente en aquellos momentos contratista del alcalde, que no se acuerda de cuánto ganó, pero sí se acuerda que fue un volumen bien grande de 30 páginas y se acuerda que duró 90 días la investigación, pero no se acuerda de cuánto cobró por hacer ese trabajo”.

Insistió en que trajo a la figura de Romero en su programa para plantear el ambiente hostil. “Gente… entendamos, una mujer en Guaynabo que pasaba por esta situación no tenía a dónde ir y el alcalde lo sabía. Eso es a lo que yo me refiero Miguel Romero. Obviamente Miguel Romero no tuvo que ver con el caso de esta mujer, el último caso. Estoy hablando de casos anteriores donde él fue oficial examinador y no le dio credibilidad a las testigos, esos son los hechos Miguel. Yo sé que ahora mismo todo el mundo quiere distanciarse, pero esa es la verdad. Sobre este caso específico, él no tuvo que ver, yo sí estaba hablando de lo difícil que se le creó por aparente o real, un ambiente muy difícil para la mujer poder hacer algo al respecto”, afirmó.