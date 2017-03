Marietere González: "Yo no he violado la ley"

Luego de que hoy la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente radicará 13 cargos en contra de la exsenadora popular Marietere González, esta reafirmó su inocencia, y aseguró que no “he violado la ley”.

“Primero estoy con Dios, mi familia, estoy muy tranquila. Yo no he violado la ley, así que tengo mi frente en alto y el que me conoce bien está conmigo en esta etapa y es parte de un proceso”, aseguró González en entrevista con Lo Sé Todo por Wapa.

Por su parte, la representación legal de la exfuncionaria, indicó que “mi representada no violó la ley. El FEI ha tenido un modus operandi de manera sospechosa en este caso, porque nosotros vamos a establecer hoy y lo vamos a comprobar durante el proceso, que mi clienta no violó la ley. El FEI es un testigo que se llama Anaudi Hernández”.

Además el abogado recalcó que “mi representada no ha violado la ley. La única persona que violó la ley en este proceso es testigo del FEI y eso es muy sospechoso”.

A González le radicaron cargos por supuesta violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental y los artículos 212 por falsedad ideológica, 217 por posesión y traspaso de documentos falsificados y 269 por perjurio.

Tras esto, la jueza le impuso una fianza de $65,000 ($5,000 por cada uno de los cargos), la cual según se informó fue prestada por la exsenadora.

Mientras, la vista preliminar fue pautada para el 20 de marzo.