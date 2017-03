Mujer policía en caso Alcalde de Guaynabo desmiente comunicado

Yenetamine Díaz Zayas, la mujer que llegó a un acuerdo transaccional con el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill en una reclamación por agresión sexual, desmintió que ella haya emitido un comunicado de prensa que circuló anoche en el que decía no había controversia con el ejecutivo municipal y que no hablaría más.

Telenoticias publicó la declaración jurada en la que Díaz Zayas afirma que ella no hizo las expresiones que se le adjudican en un comunicado de prensa circulado por el abogado, Roberto Alonso Santiago. La declaración jurada de la mujer está notarizada por el notario Serrano Martínez.

“No realicé tales expresiones, ni las autoricé. Y al enterarme de las mismas por los medios de comunicación, quedé sorprendida e indignada por atribuirme palabras que nunca dije ni autoricé”, lee la declaración jurada con fecha de hoy 5 de marzo de 2017.

Las expresiones que se le atribuyeron a Díaz Zayas y que se circularon a la prensa fueron: “No existe controversia, reclamación, ni diferencias con el señor Alcalde de Guaynabo, ni el Municipio. Las alegaciones que han trascendido sacan de proporción un asunto que ha sido resuelto por la vía legal y en un plano personal. No soy figura pública y no quiero afectar mi vida privada. Solicito respeto para mí y mi familia. En lo que a mi respecta, no habrá comentarios ni comparecencias para hablar de un asunto resuelto y concluído. Muchas gracias¨.

Metro se comunicó con el abogado Alonso Santiago, quien no había visto la declaración jurada de Díaz Zayas. Este dijo que habló con su clienta ayer y acordaron que él tomara alguna medida para detener “la presión del reclamo de ella en los medios”.

O’Neill acaba de concluir una comparecencia pública en la que leyó unas declaraciones sore el pago de $300 mil en un caso en el que se alegaba agresión y hostigamiento sexual. Rosselló le había dado un plazo de 24 horas a O’Neill para hablar sobre el asunto y la procedencia del dinero de la indemnización. El Gobernador acaba de pedir la renuncia del alcalde de Guaynabo.



El alcalde de Guaynabo transó en el caso de hostigamiento sexual que se había presentado en su contra. O’Neill había sido denunciado en junio pasado ante el Departamento del Trabajo federal por una mujer policía del municipio, con quien el alcalde supuestamente tuvo una relación sentimental durante cuatro años, iniciada a fines del año 2009. Según la denuncia, O’Neill violó y agredió a la policía municipal cuando ella trató de terminar la relación en verano de 2015. La querellante aclaró ante el Departamento del Trabajo federal que no se había quejado anteriormente por temor a represalias.

El Departamento de Justicia, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres dijeron que no podían entrar al caso porque no existe querella ante sus respectivos foros.