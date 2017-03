Solicita respeto involucrada en caso de O"Neill

La señora Yenetamine Díaz Zayas involucrada en el caso del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, solicitó respeto por no ser figura pública y aseguró “no existe controversia, reclamación, ni diferencias con el alcalde”.

A través de su abogado, el licenciado Roberto Alonso Santiago, Díaz Zayas expresó en declaraciones escritas:

“No existe controversia, reclamación, ni diferencias con el señor alcalde de Guaynabo, ni el Municipio. Las alegaciones que han trascendido sacan de proporción un asunto que ha sido resuelto por la vía legal y en un plano personal. No soy figura pública y no quiero afectar mi vida privada. Solicito respeto para mí y mi familia. En lo que a mi respecta, no habrá comentarios ni comparecencias para hablar de un asunto resuelto y concluído. Muchas gracias“, aseguró.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevarés le dio un plazo de 24 horas, al alcalde para expresarse públicamente en torno a una alegada transacción sobre un caso de hostigamiento sexual.

De igual forma, el Directorio del PNP aprobó de forma unánime una moción presentada por la licenciada Joanne Vélez en respaldo a la solicitud hecha por Rosselló Nevares al alcalde O’Neill.

Al momento el alcalde no ha ofrecido declaraciones oficiales.