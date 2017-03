Charbonier defiende su proyecto de "Iglesias-Escuelas"

La representante María Milagros Charbonier defendió el proyecto de su autoría que busca fomentar la educación de acuerdo a creencias religiosas por medio del modelo “Iglesias-Escuelas” en la vista pública de hoy.

El Proyecto de la Cámara 640 (Ley para las Iglesias-Escuelas) establece los parámetros para la existencia y operación de las iglesias-escuelas en Puerto Rico.

La pieza, según estableció la representante Charbonier en declaraciones escritas, “busca garantizar la libertad religiosa y el derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos en tales escuelas en conformidad con sus preferencias, creencias y valores, garantizando de esta forma el derecho constitucional a la libertad de asociación en su vertiente de no asociación”.

“He elaborado este proyecto de legislación a base de lo que esta administración le prometió a los padres y madres que tienen un interés legítimo de criar conforme a sus creencias religiosas y educarlos en colegios que estén acorde a esto, eso es lo que plantea la medida, por lo que busca eliminar el requisito de licenciamiento”, explicó Charbonier.

Charbonier Laureano indicó que estas organizaciones no habían estado sujetas al licenciamiento del Consejo de Educación Superior debido a que es un asunto de libertad religiosa, conciencia, fe y la creencia que tiene un sector particular de la sociedad en educar a sus hijos conforme a las creencias cristianas y no estar bajo el manto de lo que es el licenciamiento del Consejo de Educación Superior porque afecta sus creencias, así que esto siempre ha estado separado bajo la Ley 82, que está cuestionada ante el Tribunal

El caso al que hizo mención la representante es el del Colegio Bautista de Levittown vs. Consejo de Educación de Puerto Rico y Secretario de Justicia. De hecho, el abogado del caso, el licenciado Carlos Pérez Sierra apoyó la medida, ya que consideró que contiene los parámetros jurídico-legales para la existencia y operación de las iglesias escuelas.

El licenciado Víctor Vázquez González, director asociado del Departamento de libertad religiosa de la Asociación Puertorriqueña del Este de los Adventistas del Séptimo Día, destacó que someter a las iglesias-escuelas a un proceso de licenciamiento del estado, so pena de tratar de impedir su operación, atenta contra la separación de Iglesia y Estado y contra el derecho que tienen los padres de escoger la educación que entiendan es la mejor para sus hijos.

Por su parte, la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, apoyó la medida y recomendó que antes de su aprobación se consulte al Departamento de Educación, el Consejo de Educación, así como a las instituciones impactadas por el proyecto.

El representante y presidente de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, Guillermo Miranda Rivera, indicó que continuarán con las vistas públicas con el fin de escuchar a todos los sectores a quienes le aplicaría la medida.