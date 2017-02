Revuelo por doble labor de Keleher

Las funciones de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, como asesora de la reestructuración del sistema público del país estarán bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), entidad que contrató a la funcionaria. Esta movida agitó el debate público y la preocupación de varios sectores del país.

El acuerdo contractual con fecha del 3 de febrero fue registrado en la Oficina del Contralor el 9 de febrero de 2017.

En unas 19 páginas se detallan las funciones de Keleher, adicionales a las de ser secretaria del DE.

Por la fuente de los fondos para el pago de los honorarios de Keleher es que tanto el Gobierno como la Oficina de Ética Gubernamental aseguraron que no hay ningún conflicto. Para la movida se contó con una consulta al Departamento de Justicia y con la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Como secretaria de Educación, Keleher no devengará sueldo, pero sus ingresos como asesora de reestructuración provendrán del presupuesto de AAFAF. Según los informes de transición, para el año fiscal 2016 a 2017, la AAFAF tuvo una asignación de unos $40 millones.

El contrato estipula para Keleher un pago de $125 mil dólares hasta el 30 de junio de 2017, pero el gobernador Ricardo Rosselló no descartó que este se pueda extender por considerar que los cambios que requiere el DE no pueden hacerse en cinco meses.

Keleher, como asesora de AAFAF, no podrá subcontratar a personal a menos que la misma autoridad dé luz verde. Sin embargo, el secretario de la Gobernación, William Villafañe, no descartó que la funcionaria necesite contratar asesores para atender la diversidad de situaciones bajo su tutela. Cabe destacar que el contrato especifica que no habrá reembolsos por gastos adicionales a la cantidad estipulada.

Sin embargo, el acuerdo contractual puntualiza que “nada en este documento impedirá que las partes acuerden aumentar dicho monto si el presente límite debe alcanzarse mediante una enmienda hecha por escrito por ambas partes”.

En el pasado, Keleher fue contratista del DE por medio de su compañía de consultoría. No obstante, al momento de su nominación, canceló las contrataciones porque, según explicó la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, mantenerlos sí representaría un problema ético. Igualmente, el acuerdo es específico en que Keleher no podrá tener contratos con ninguna instrumentalidad pública.

Villafañe señaló que Keleher “no se va a asesorar a sí misma”.

Pero, para el catedrático de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Mario Negrón Portillo, delegar las dos funciones en Keleher puede representar “un problema bien serio”.

“Tienes una persona que es contratista por la asesoría que dé y esa misma persona a la vez será la jefa de la agencia que ella va a asesorar. ¿A quién va a asesorar? ¿A ella misma? […] ¿Por qué intereses va a velar ella? ¿Por los del Departamento o los intereses de su contrato? Creo que hay un problema bien serio”, planteó Negrón Portillo.

Igualmente, el catedrático recordó que ser secretario del DE es un trabajo de 24 horas que se extiende a los asuntos académicos, del personal y a otras situaciones que puedan acontecer.

Aquí el contrato de Keleher que fue registrado en la Oficina de la Contralora:

3518-2017-000044[1] by Metro Puerto Rico on Scribd

Rosselló compara movida de Keleher con otros funcionarios

El gobernador Ricardo Rosselló comparó el contrato que se otorgó a Julia Keleher con los dobles nombramientos que realizó en su gabinete.

“[Keleher] ahora está dando un servicio mil veces mayor que lo que está dando el Gobierno. Otros colaboradores están haciendo lo mismo”, dijo. Mencionó a la secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez, quien también es presidenta de Calidad Ambiental; Christian Sobrino, jefe del Banco Gubernamental de Fomento y asesor económico del gobernador; Ramón Rosario, secretario de Asuntos Públicos y de Política Pública, y Omar Marrero, quien es el director de Puertos, Autoridad de Alianza Público Privada y Distrito de Convenciones. Metro corroboró que, a diferencia de Keleher, quien recibe un contrato de $125 mil. Metro revisó y ninguno de estos devenga dinero mediante un contrato de servicios profesionales, como el caso de Keleher. No hay contrato de ninguno de los funcionarios mencionados registrado en la Oficina del Contralor.

Fortaleza no consultó con Ética Gubernamental

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, aclaró que “no había razón” para una consulta en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por la contratación a nuevas funciones de la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, porque no existe conflicto.

En esa misma línea, la directora ejecutiva de OEG, Zulma Rosario, afirmó que no existe conflicto en que Keleher no devengue sueldo como funcionaria del gabinete del gobernador mientras es asesora de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico en reestructuración del sistema educativo.

“No hay ningún tipo de conflicto. El conflicto sería si la secretaria hubiera mantenido contratos con el Departamento de Educación, los cuales ella dejó sin efecto”, indicó Rosario.

“La procedencia de su sueldo es totalmente inmaterial para esta oficina”, agregó Rosario sobre el asunto particular.

Aunque la cifra es elevada me preocupa más lo que la Dra. Julia Keleher viene a hacer que lo que va a ganar - Aida Díaz / Asociación de Maestros. .

“Cobraría en un mes lo que gana un maestro al año. Esto la convierte en la Lisa Donahue del DE”. - Emilio Nieves / Presidente de Unete. .

“Esta situación, en la que una persona puede beneficiarse como contratista de las decisiones que ella misma toma como jefa de la agencia, el país podría relacionarla con un acto de corrupción”. - Eva Ayala / EDUCAMOS. .

