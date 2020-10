Alexis Hernández comparte en imágenes proceso de su recuperación

El joven boricua, Alexis Hernández Vélez, compartió hoy unas imágenes que demuestran el largo camino de recuperación que ha recorrido desde que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo a consecuencia de una explosión en su apartamento de México, donde vivía mientras estudiaba medicina.

Hernández Vélez se unió al reto viral de las redes sociales en que se compara como "empezó algo" y "como va hasta ahora.

En su publicación, muestra una foto de cómo empezó su rehabilitación a poco tiempo del accidente, en una camilla de hospital y conectado a muchas máquinas.

Ahora, con una sonrisa desde su casa enseña que ha dado la batalla para recuperarse.

how it started: how it’s going: pic.twitter.com/3f0UkviOEW

— Alexis Hernandez (@alexisjoelpr) October 16, 2020