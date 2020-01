Laureado chef español invitado especial en el restaurante 1919

El laureado chef leonés Víctor Martín García del restaurante con estrella Michelin Trigo en Valladolid, España, en colaboración con el chef ejecutivo Juan José Cuevas del restaurante 1919, en el Hotel Condado Vanderbilt, presentarán una cena-maridaje a cuatro manos en honor del 25 aniversario de la reconocida bodega castellana Cillar de Silos, España.

Para la ocasión, cada uno de los cinco cursos estará maridado con varios de los vinos más emblemáticos de la Denominación de Origen Protegida de Ribera del Duero de Cillar de Silos, anunció su gerente general Ben Tutt. La cena, que tendrá lugar el viernes, 21 de febrero a las 7:00pm, contará con la presencia de representantes de la bodega Cillar de Silos, su enólogo Oscar Aragón y Roberto Aragón su director comercial.

Los chefs García y Cuevas comenzarán la cena con una variedad de canapés maridados con Cillar Blanco de Silos, Albillo, 2018. El primer plato será un crudo de atún patudo con peperonata, pistachos y caviar, acompañado igualmente con Cillar Blanco de Silos, Albillo, 2018, seguido de una sopa minestrone con setas, vegetales y trufas negras. El segundo plato se degustará con dos añadas de Cillar de Silos Torresilo, Tempranillo, 1998 y 1999. El tercer plato consistirá en un filete de rape servido con morcilla y ajo blanco, maridado con Cillar de Silos, Torresilo, Tempranillo, 2006.

Para el plato fuerte, García y Cuevas confeccionarán ternera en su hueso al estilo Rossini con foie gras, espinaca y jus de trufas, pareado con Cillar de Silos, Torresilo, Tempranillo, 2009. Un plato de quesos artesanales con arepa de coco y mermeladas de frutas locales, acompañados con Cillar de Silos, Torresilo, Tempranillo, 2016, y un surtido de pequeñas pasatas mignardise, concluyen la experiencia colaborativa entre dos maestros de la gastronomía.

La bodega Cillar de Silos es una empresa familiar fundada en 1994, que tiene una fuerte tradición en el cultivo de la vid y la producción de vinos de alta gama en la Ribera del Duero. Los orígenes de Cillar de Silos se remontan a 1970 cuando Amalio Aragón comienza a adquirir pequeñas parcelas a viticultores vecinos, con la ilusión de algún día elaborar un vino de Quintana de Pidio. Cuando decide crear su propia bodega, la llama Cillar de Silos en homenaje al cillero, monje que se encargaba históricamente de la intendencia en el Monasterio de Silos. Su primera cosecha fue la de 1995.

Formado en las Escuelas de Hostelería de Madrid y Santiago de Compostela, el chef Víctor Martín García compartió cocina con Santi Santamaría en los restaurantes Racó de Can Fabes, en Barcelona (3 estrellas Michelin), y Sant Celoni, en Madrid (2 estrellas Michelin). En su éxito también tienen que ver su paso por Santander y Galicia, y su aprendizaje en los restaurantes Ábac (2 estrellas Michelin), Rúcula y Fonda Sala (todos en Cataluña). Trigo, su interesante proyecto gastronómico en la ciudad de Valladolid, nace en 2007 de la mano de su esposa, Noemí Martínez, sumiller y responsable de la gerencia del local y el servicio de sala. Su restaurante Trigo fue galardonado con su primera estrella Michelin en noviembre de 2017.

El chef Juan José Cuevas ha laborado en varios restaurantes ganadores de estrellas Michelin, es natural de Puerto Rico y graduado con honores del Culinary Institute of America. Cuevas comenzó su carrera en 1995, trabajando para el restaurante de tres estrellas Michelin Arkelare, en San Sebastián, España. Ha laborado, además, para los chefs Sylvain Portay (The Dining Room), Alain Ducasse (Alain Ducasse at the Essex House), Santi Santamaría (El Raco de Can Fabes), Christian Delouvrier (Lespinasse), Dan Barber (Blue Hill) y Ed Brown (81). Este último obtuvo una estrella Michelin en el primer año de Cuevas se su Chef. En 2009, Juan José fue galardonado Chef de l' Avenir (Chef del Futuro) por la Academia Internacional de Gastronomía. Luego de muchos años perfeccionando su técnica, adquiriendo experiencias culinarias junto a algunos de los mejores chefs del mundo y desarrollando su estilo, Juan José regresó a Puerto Rico como chef ejecutivo del lujoso hotel Condado Vanderbilt. Mas recientemente, en enero de 2020, se convirtió en el primer y único chef puertorriqueño en ser invitado al Napa Truffle Festival.

La cena-maridaje de aniversario de plata de Cillar de Silos tiene un costo de $159.00 por persona, mas IVU y propina. Para reservaciones llamar a (787) 724-1919 o en www.Opentable.com.

El hotel Condado Vanderbilt está localizado en el número 1055 de la avenida Ashford en San Juan, Puerto Rico. Para más información puede llamar al (787) 724-1919 o visitar la página www.condadovanderbilt.com.