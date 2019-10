Llega divertido steakhouse a Condado

La seriedad y formalidad de los tradicionales steakhouses quedaron atrás con la llegada del nueva propuesta gastronómica de STK San Juan, establecido en la torre este del hotel Condado Vanderbilt. El lugar combina un sofisticado restaurante y lounge con música de DJ.

“Nuestro eslogan es ‘Not your daddy’s steakhouse’ porque este es un young and fun steakhouse y esto se refleja hasta en nuestros platos con muchos colores. Hemos adaptado lo mejor de STK al paladar boricua y compramos mucho producto local para ofrecer esos sabores que nos distinguen como caribeños”, destacó Lindell Smith, chef ejecutivo, en entrevista con Metro.

La carta de carnes —proveniente en exclusiva de ganado Linz Heritage Black Angus certificado alimentado con pasturas—, ofrece cortes selectos en porciones que fluctúan entre 6 y 34 onzas. El comensal puede personalizar su experiencia con una variedad de salsas, tales como vino tinto, bearnesa y au poivre, así como aderezos que incluyen foie gras, mariscos y mantequilla con trufas.

Y aunque la especialidad de la casa son las carnes, ponen a disposición exquisitos frutos del mar, cerdo y aves. Entre los aperitivos de autor se encuentran el conejo estofado con arepa y salsa de naranja, y el tartar de res con alcaparras y alioli de kimchi. Por otra parte, los acompañantes insignia incluyen papitas con queso parmesano y trufas, champiñones Portobello rellenos y crema de maíz, entre otros.

"Queremos que el comensal no solo venga a comer, si no que disfruten de una experiencia relajada. Aquí pueden ser ellos mismos, divertirse y bailar. Este es un lugar alegre y vibrante, por eso tenemos música de DJ. La marca trajo a Puerto Rico un lugar donde puedes venir a pasarla bien y a celebrar", destacó por su parte Ricky Díaz, CEO del restaurante Serafina y quien estuvo a cargo del proyecto del grupo restaurantero The ONE Group.











Publicidad











STK de San Juan asentado a un lado de Ventana al Mar, fue cuidadosamente diseñado por el diseñador de interiores Jorge Rosselló, para que el restaurante tuviese su propia identidad.

“El lugar donde estamos ubicados permite coquetear con la vistas y el diseño de los booth (butacas) provoca que todo el mundo pueda tener una buena vista. La idea es jugar con los sentidos para que puedas tener una experiencia única. Podemos mirar, ser vistos y a la vez sentir que tenemos privacidad”, enfatizó Díaz.

Para finalizar la grata experiencia, se sugiere degustar los deliciosos postres de la reconocida chef pastelera Nacha Fondeur, como el white chocolate popcorn budín. ¡Todo en STK es sabroso!

Datos sobre el nuevo steakhouse

• STK San Juan tiene capacidad para, aproximadamente, 188 comensales, y está disponible para actividades de grupos y eventos privados.

• Horario: happy hour, martes a viernes de 4:00 p. m. a 7:00 p. m.; cena de domingos a jueves, de 6:00 p. m. a 11:00 p. m.; viernes a sábado de 6:00 p. m. a las doce de la medianoche

• Para reservaciones puede llamar a (787) 722-2828, correo: [email protected], o visitar www.opentable.com.