Yalitza Aparicio se convierte en modelo de Prada

View this post on Instagram

Flaunt Film and @Prada present @YalitzaApariciomtz from #TheElementalIssue #164 See her interview at Flaunt.com and order the mag (link in bio) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Flaunt Film: @carlos_serrao Illustration: @aliceisaacwork Styled by @muihai wearing @prada Hair: @sheridanwardhair Makeup: @kristinhilton Manicurist: @merricures Cinematography + Editing @_monica.may_ Music Composer: @kasperbjorke__ Produced By: @insidejob_production Location: @hubblestudio ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #flauntmagazine #flaunt #flauntdotcom #YalitzaApariciomtz #Prada #roma #oscar #AlfonsoCuaron #netflix @netflix @netflixfilm