Arrancó la Academia del Mochileo de Diary of Trips

¡¡POR FIN!! Luego de 9 meses, finalmente está lista "La Academia del Mochileo College Tour". Este proyecto educativo nace con el propósito de enseñar a jóvenes universitarios y a viajeros inexpertos, a viajar a bajo costo y motivarlos a explorar el mundo. Esto es algo que me hubiese encantado tener cuando era universitario, para de esta manera combinar mis estudios con todo lo que nos enseña el mundo. Este College Tour arranca este miércoles en mi alma mater, la UPR de Ponce a las 11:00am. Luego visitaremos 9 universidades más alrededor de la Isla. Esto no hubiese sido posible sin el apoyo de muchos, comenzando con Veronica, quién siempre da el todo por hacer realidad cada idea que sale; Jeff de Cosa Buena, por ver con grandeza este proyecto desde el momento que lo viste; a Hyundai de Puerto Rico por siempre apoyarnos y creer en el gran potencial que hay en esta Isla; a T-Mobile por creer y ayudarnos a estar conectados en todas partes del mundo; a Buuoy, Gustazos, Metro, Malta India y todos los que directa e indirectamente estuvieron envueltos. ¡GRACIAS! Otro sueño hecho realidad. Diary of Trips nació con el propósito de enseñar y motivar a las personas a viajar; esa ha sido nuestra función principal y seguirá siendo siempre. #viajacoño