El catarro común: mitos vs hechos

La mayoría de las personas conocen las señales y los síntomas del resfriado o catarro común – dolor de garganta, nariz tupida, tos y estornudos. ¿Pero sabía usted que el catarro en realidad es una infección? Es una de las enfermedades infecciosas más comunes que tratan los médicos de atención primaria.

Y el catarro está entra las razones principales por las cuales la gente visita a sus médicos, según los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (CDC por sus siglas en inglés).

Los niños en promedio, tienen entre 6 y 8 catarros al año y los adultos entre 2 y 3 catarros al año, contribuyendo a los 62 millones de catarros que enferman a las personas cada año en los Estados Unidos, dicen los CDC. Como resultado, los estadounidenses gastan varios billones de dólares cada año en medicamentos sin receta (OTC por sus siglas en inglés) para tratar los síntomas del catarro, según la Consumer Healthcare Products Association. Y un 93 por ciento de los adultos prefieren tratar sus síntomas menores con medicamentos sin receta antes de acudir a un profesional de salud.

Sin embargo, cuando se trata de recuperarse de un catarro común, los expertos de salud señalan la diferencia entre aliviar los síntomas y ‘curar’ la enfermedad.

“Vemos algunos pacientes después que han tratado de ‘curar’ un catarro por si mismos pero encuentran que luego de unos días, aún se sienten mal”, dijo Nicole Schwenker, enfermera registrada de práctica avanzada (ARNP) con Baptist Health Express Care at Country Walk. “Puede que no exista una cura para el catarro, pero sí hay ciertas cosas que se pueden hacer para evitar que empeore, tales como descansar lo más posible, no ir a la escuela o al trabajo cuando se tiene fiebre y tomar bastantes líquidos. Los líquidos calientes tales como el té o el agua caliente pueden ayudar a expulsar la mucosidad y a aliviar la congestión, especialmente cuando está en el pecho”.

¿Cuáles piensa usted que son las razones por las cuales la gente se enferma con los catarros? ¿Y cuáles son las mejores maneras de tratarlos? A continuación información para ayudar a aclarar algunos de los mitos más comunes acerca de los catarros, de acuerdo al Baptist Health International.

Infografía: Baptist Health International

