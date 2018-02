Así puedes revertir la actualización de Snapchat

A propósito de que miles de usuarios no están contentos con la actualización que realizó Snapchat nos pusimos a buscar maneras para revertir el nuevo diseño de la red social.

Ojo, no resulta tan sencillo, la mayoría de las opciones pasa por desinstalar la aplicación de tu teléfono, esto incluso podría provocar la pérdida del historial aunque el propio Snapchat se ha encargado de brindar información para evitarlo.

Pero lo prometido es deuda, aquí les dejamos una lista completa de los pasos a seguir. Seguro muchos lo agradecerán después ya que nadie quiere la nueva actualización de Snapchat.

PSA: how to reverse the Snapchat update ‼️ pic.twitter.com/EN2wY3Xo5S

Este es el diseño más ambicioso de Snapchat desde que se lanzó en 2011. La transformación es básicamente dividir los contenidos, por un lado están las historias y por el otro el contenido mediático. El rediseño ha causado revuelo porque los usuarios no logran ubicarse en la plataforma.

Before reinstalling Snapchat or logging out, make sure Memories are backed up or you could lose them 😔

Settings > Memories > Backup Progress ‘Complete’ means you’re all set. If not, tap to see which Snaps need backing up.

You'll also need your password so you can log back in!

— Snapchat Support (@snapchatsupport) 10 de febrero de 2018