Bad Bunny tendrá primera lucha oficial en Wrestlemania: se enfrentará a The Miz

Bad Bunny ha mostrado en varios de sus videoclips su afición por la lucha libre de la WWE, llamando incluso a una de sus canciones "Booker T", tal como el homónimo luchador.

Sin embargo, ahora llevará su fanatismo a otro extremo, luego de confirmarse oficialmente que se enfrentará a The Miz en Wrestlemania.

Luego de su actuación en Royal Rumble, en donde justamente interpretó "Booker T", comenzó una especie de rivalidad con el ex campeón de la WWE, quien lo había desafiado a luchar en el evento más importante de la compañía.

Y duramente el último episodio de RAW, Bad Bunny le dio un guitarrazo en la espalda a The Miz, quien había vencido previamente a Jeff Hardy. Tras esto, aceptó la lucha.

Ask, and you shall receive.@sanbenito drops another SMASH HIT and accepts @mikethemiz's challenge for a match at #WrestleMania! #WWERaw pic.twitter.com/gR1iMS3EkC

— WWE (@WWE) March 23, 2021