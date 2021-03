Conoce más de la carrera actoral de Albert Rodríguez

Poco después del mediodía de hoy lunes, Puerto Rico se estremeció con la inesperada noticia del fallecimiento del actor y comediante Albert Rodríguez a sus 59 años.

Aunque generaciones más recientes lo reconocen por su trabajo en comedias de la televisión puertorriqueña, Rodríguez fue un versátil actor que trabajó del drama a la comedia. Además de la televisión, tuvo una destacada carrera en el teatro puertorriqueño. También fue director y productor en radio, televisión y cine. Desarrolló una carrera de más de 30 años en los espacios mediáticos y teatros de Puerto Rico.

Su formación teatral la hizo en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.

Rodríguez tenía un padecimiento de diabetes. Hace cuatro años tuvo que salir de emergencia de sus labores en Wapa Televisión donde era parte del programa El Remix para ser atendido en el hospital.

Así resume el portal de la Fundación Nacional para la Cultura Popular la carrera de Rodríguez:

“El nombre de Albert Rodríguez ha figurado en los elencos de obras como "Módulo 104", "Ultima noche de monarquía", "El aniversario de Pepe y Luis", "La carreta", "Mi amiga la gorda", "Hoy se casa mi amante", "Primer Congreso N.P.I.", "Divorcio a lo puertorriqueño", "Don Quijote y su mundo", "Amadeus", "Besos en la frente", "Julito cuenta cuentos", "Flash", "El cochecito", "El hombre nuevo" y "Godspell". Del mismo modo ha actuado en producciones como "Aladino y la lámpara maravillosa", "El abanico de Lady Windermere", "El gran circo eukraniano", "Aladino II: Malefor contraataca" y "Filumena Marturano".

En 1995 el Círculo de Críticos de Teatro lo distinguió como Mejor Actor Contrafigura por sus trabajos en las producciones "La boila " y "Feliz cumpleaños, señor senador". Dos años más tarde, el mismo organismo le otorgó un nuevo galardón como Mejor Actor Secundario.

En la pantalla chica Albert Rodríguez ha trabajado en innumerables producciones de comedias como "No hay casa pa' tanta gente" (donde también produjo), "Qué vacilón", "La tripleta del vacilón", "El Chorrito Resort & Spa", "He vuelto a vivilll", "Atácate", "El kiosko", "El condominio" y "Club Sunshine".

Participó en la película "Una noche en Hollywood", "Oso Blanco" y "Complot". También se ha aventurado en el campo de la producción teatral "Cenicienta, el musical" y en la dirección escénica. En este último renglón, en 2003 dirigió en 2003 las piezas "Así son las mujeres", "Audición final" y "Coquí no habla inglés". Esta último subió a escena en el University H.S. Auditorium de Orlando así como en el Tampa Theater de dicha ciudad.

Posteriormente Albert actuó con éxito en la comedia "Ellas arriba, ellos abajo". Pero uno de sus aciertos más importantes se dio con la interpretación del personaje de "Amos Hart" en la puesta en escena de "Chicago el musical". Los aplausos unánimes de la crítica especializada para la obra se sumaron también a los otorgados a Rodríguez por su actuación. La obra, producida por la compañía Arteskene, fue realizada totalmente en español y repuesta en abril de 2004 en el Teatro Tapia del Viejo San Juan”.

También trabajaba junto a Deddie Romero en National Talent Academy, en cuyas escuelas en Bayamón y Arecibo desertores escolares completan el cuarto año de escuela superior.

