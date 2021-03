Yo-Yo Ma convierte en un concierto el periodo de espera para la vacuna contra el COVID-19

Luego de que se le fuere administrada la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, el músico Yo-Yo Ma utilizó el tiempo de espera para dar un concierto ayer, sábado.

Yo-Yo Ma decidió que "quería dar algo para atrás", según el medio The Berkshire Eagle.

El músico se vacunó en Berkshire Community College en Massachusetts donde también es residente part-time.

También, ayer se cumplió un año desde que Yo-Yo Ma estuviera publicando conciertos en las redes sociales.

In these days of anxiety, I wanted to find a way to continue to share some of the music that gives me comfort. The first of my #SongsOfComfort: Dvořák – "Going Home”

Stay safe. pic.twitter.com/S28w6OlXiZ

— Yo-Yo Ma (@YoYo_Ma) March 13, 2020