Danna Paola presenta video musical "Hasta Vencer" de "Raya and The Last Dragon" de Disney

La cantante y actriz mexicana Danna Paola presentó el video musical de “Hasta vencer”, canción que integra la banda sonora en español de RAYA AND THE LAST DRAGON, la nueva película de Walt Disney Animation Studios que estrenó hoy en las salas de cines y puede verse simultáneamente en Disney+ a través de Premier Access.

El video musical ya se encuentra disponible en el canal oficial de Disney Music LA VEVO en YouTube y completa la banda de sonido lanzada por Walt Disney Records que incluye canciones del compositor nominado a los Oscar®, ganador de los premios Emmy® y Grammy® James Newton Howard (Noticias del gran mundo, Una vida oculta).

“Hasta vencer”, interpretada por Danna Paola, es la versión en español de la canción “Lead the Way”, que forma parte de los créditos finales de la película para Latinoamérica y España. “Lead The Way” fue escrita e interpretada en inglés por la artista y compositora nominada a los premios Grammy® Jhené Aiko. Para la canción, Aiko se inspiró en el tema de confianza que trata la película, y señala: “Lo que adoro de la canción es que es optimista, es divertida, pero también transmite un mensaje al mundo, a todas las personas. Un mensaje que es muy oportuno en este momento. Los temas principales son la confianza y dar el primer paso en confiar en los demás y cómo podemos lograr muchas más cosas cuando nos unimos. Fue una canción fácil de componer porque son cosas en las que realmente creo”.