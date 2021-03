Los eSports han llegado para quedarse y el reclutamiento de jóvenes promesas de esta disciplina es muestra de ello. Joseph Deen, uno de los jugadores más jóvenes de la historia ha fichado por el Equipo 33 Gaming y el sueldo que recibirá a su 8 años es algo insólito.

Deen tendrá un sueldo de 32.400 dólares. Además, recibirá un computador gamer valorado en 6 mil dólares. Todos estos valores, que ni siquiera un profesional de tercer nivel puede aspirar a conseguir, recibirá el infante de 8 años por jugar Fortnite.

Joseph Deen / Internet

"¡Es un sueño hecho realidad!" dice Joseph Deen en la noticia publicada por Equipo 33 El team participa en torneos importantes en juegos como Fortnite, CS: GO., Dota 2, League of Legends, Call of Duty, Valorant y otros

"Muchos otros equipos no me tomaron en serio debido a mi corta edad, el Equipo 33 me examinó a través de los juegos de Fortnite y me permitió entrenar y aprender con ellos todos los días. Hoy no podría estar más feliz de convertirme en miembro oficial del equipo", decía el pequeño.

Niño de 8 años ganará más de 30 mil dólares mensuales por jugar Fortnite / Internet

Según han defendido los padres del pequeño, el contrato es flexible y puede ser cancelado en cualquier momento. También aseguraron que no les preocupa que Fortnite tiene una calificación PEGI de 12 en el Reino Unido y una calificación ESRB de Adolescente en los Estados Unidos, algo que causó polémica.

Lo extraordinario de esta contratación, es que Josep Deen no participará en torneo internacionales ya que estos no permiten a menores de 13 años.

El campeonato del mundo de Fortnite se celebró por primera vez en 2019, siendo la primera vez que los deportes electrónicos de Battle Royale se hicieron conocidos por una audiencia generalizada.

