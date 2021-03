El fotógrafo boricua Herson Guerrero celebra acogida de su libro "El Buen Viaje"

El fotógrafo puertorriqueño, Herson Guerrero, celebró la acogida de su primer libro "El Buen Viaje", el cual vendió en tan solo un mes de haberlo lanzado al mercado.

"Lo que comenzó como un sueño, con mucha incertidumbre, sin saber si podía lograrlo, pero confiado en que mi colección tenía el potencial, me lancé. El apoyo que he recibido es surreal, y hoy celebro que mi primer libro se fue sold out en tan solo un mes. Gracias a todos por atreverse a creer en mí.", expresó Guerrero mediante declaraciones escritas.

"El Buen Viaje", en su primera ronda de copias, no tan solo se vendió en su totalidad en Puerto Rico, sino que llegó a lectores en Estados Unidos, España, Francia e India.

El libro, compuesto de 104 páginas, entre literatura e imágenes, resume las experiencias de Guerrero como fotógrafo en cada uno de sus viajes mientras también deja ver sus mejores fotografías que plasman las maravillas del mundo, el arte y la historia vista desde diferentes destinos.

Guerrero ha viajado durante quince años consecutivos con su cámara en mano, capturando paisajes, personas, y momentos significativos en más de treinta países, que han sido parte de su historia personal y de aquellos que disfrutan de apreciar sus fotografías. Colombia, Argentina, Brasil, Los Emiratos Árabes, India, Tailandia, Italia, España, Francia y Estados Unidos son solo algunos de los países que el fotógrafo ha visitado y plasmado en su libro "El Buen Viaje".

El trabajo de Guerrero, que gira alrededor del estilo "street and travel photography" ha sido elogiado y publicado por revistas internacionales como National Geographic y Vogue Italia. Además, Guerrero fungió como profesor de Fotografía y Empresarismo en el Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión (CCAT) y en la Universidad Interamericana, siendo sus fotografías su principal carta de presentación.

"El Buen Viaje" está disponible para pre-venta a través de Amazon y por el website oficial de Herson Guerrero. Próximamente, también se abrirá una nueva pre-venta en las librerías locales Bookmark en San Patricio y Ciudadela, y Casa Norberto en Plaza Las Américas y Río Piedras.

Para más información sobre El Buen Viaje o Herson Guerrero puede acceder a www.hersonguerrero.com o a sus página de Instagram @iam.herson y @hersonguerreropr.

Te recomendamos: