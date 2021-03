Corte decide a favor de Sofía Vergara, expareja no podrá usar embriones sin su permiso

La estrella de televisión colombiana, Sofía Vergara, logró salir victoriosa de una batalla legal contra su exprometido Nick Loeb, quien buscaba apoderarse embriones de la actriz que se habían congelado cuando eran pareja.

Según reportó TMZ, la Corte Superior de Los Ángeles decidió que el hombre no puede usar los embriones para llevarlos hasta término de embarazo, sin el expreso consentimiento de Vergara.

La pareja había firmado un contrato con la clínica de fertilidad en 2013, y el juez decidió que este seguía siendo válido, por lo que no podía disponer de los embriones sin el permiso de la actriz.

Loeb, incluso había alegado en una demanda radicada en Louisiana que los embriones debían ser reconocidos como personas con derechos y les puso nombre.

Tras casi seis años de pleito legal, Loeb no solo sufrió una derrota en Lousiana y ahora en Los Ángeles, por lo que no podrá disponer de los embriones sin primero tener el visto bueno de Vergara, lo que no sucedería.

