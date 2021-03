El chiste sexista de Netflix que desató la furia de Taylor Swift

"Ginny y Georgia" es una de las series que más popularidad ha comenzado a captar. Desde su estreno el 24 de febrero ha ido escalando posiciones en el top 10 de la plataforma de streaming, Netflix.

Sin embargo, en el último episodio de la serie en cuestión existe un chiste sexista contra la cantante estadunidense Taylor Swift. Por supuesto, la interprete de Shake It Off no se quedó callada y reaccionó.

La charla entre las dos protagonistas de la serie es donde aparece tal referencia a Swift. Ahí comentan lo siguiente: "¿Qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift".

"Hola 'Ginny & Georgia', ha llamado 2010 y quiere que le devuelvan su broma perezosa y profundamente sexista. Qué tal si dejamos de degradar a las mujeres trabajadoras definiendo esta mierda como chistosa. Además, Netflix después de 'Miss Americana' este atuendo no se ve lindo en ti. Feliz mes de la historia de la mujer, supongo".

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021