Nicky Jam confirma que rompió su compromiso con la modelo Cydney Moreau

El cantante de música urbana, Nicky Jam, confirmó en una entrevista digital con Maiky Backtage que puso fin al compromiso con la modelo y ex atleta estadounidense, Cydney Moreau, con quien dijo mantiene una relación de amistad.

Tras días de rumores en programas y publicaciones de chisme en Estados Unidos y Latinoamérica, el cantante puertorriqueño confirmó la ruptura por diferencias irreconciliables que salieron a relucir durante el confinamiento doméstico por la pandemia del COVID-19.

“No, no estamos juntos. La realidad de la situación es que así mismo como salió en El Gordo y la Flaca, la situación de la pandemia y la cuarentena y to eso afectó un poco la situación, y la verdad es que simplemente no funcionó. No me gusta hablar de otra persona cuando no está ahí para defenderse y le tengo mucho amor y mucho respeto a mi expareja, pero quedamos en buena tónica con respeto y simplemente no funcionó”, confesó el artista en la entrevista publicada en YouTube este fin de semana de San Valentín.

Nicky Jam destacó que “esas cosas pasan muchas veces con gente normal y nadie les dice na porque no son artistas y como yo soy artista es una catástrofe”. El artista descartó la posibilidad de una reconciliación con la modelo con quien se había comprometido el Día de San Valentín del año pasado (2020). Nicky le llevaba 14 años a la modelo a quien conoció durante la filmación de uno de sus vídeos musicales.

“Cuando yo me voy, yo no vuelvo. Cuando yo termino algo es porque ya, porque ya no hay nada… pero mi respeto a ella. Si no hablo más del tema es porque le tengo respeto a mi expareja y es tremenda persona y tremenda muchacha y simplemente como pareja no dio, son muchas cosas de por medio, culturalmente hablando… lenguaje… son muchas cosas que al final no funcionó y tomamos unas buenas medidas y se acabó la relación y tenemos una bonita amistad”, detalló el cantante.

Nicky Jam ya estuvo casado en el pasado con la colombiana Angélica Cruz, de quien se separó 18 meses después de su boda.

En la entrevista, el artista habla sobre m®música, nuevos intérpretes de música urbana, sus planes para la actuación. Nicky Jam destaca que su mayor logro personal es haber podido dar seguridad económica a su familia.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

