The Weeknd lanza compilado de éxitos previo a su presentación en Super Bowl

El cantante de música pop The Weeknd lanzó hoy un proyecto especial curado de cara a su próxima aparición en el Pepsi Super Bowl LV Halftime Show.

De acuerdo con un comunicado de prensa del artista, el álbum "The Highlights" es una forma de presentar algunas de las obras más notables de The Weeknd en un solo lugar justo antes de uno de los eventos con mayor audiencia televisiva.

Además, The Weeknd anunció recientemente el After Hours World Tour, una gira mundial de 104 fechas que comenzará el 14 de enero de 2022 en Vancouver en Pepsi Live en Rogers Arena con paradas en Chicago, Dallas, Los Ángeles, Miami, París, Londres y más, antes de terminar el 18 de noviembre en Glasgow en SSE Hydro. El anuncio se produce solo unos días antes de la actuación principal en el Super Bowl del cantante multiplatino, y también incluye un puñado de fechas reprogramadas que se cambiarán a partir de 2021 para formar parte del After Hours World Tour en 2022.

El Super Bowl será un duelo entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay por la máxima corona del football americano.

Como otro regalo para los fanáticos, The Weeknd lanzó un video titulado “The Last Meal Before the Super Bowl". En el video, se puede ver a The Weeknd disfrutar de una fiesta final en el campo.

Vea el video aquí:

