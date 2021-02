“Ridícula”: Thalía es criticada por sensual clip en TikTok

La mexicana Thalía ama cantar y bailar, por lo que el boom de TikTok le cayó como anillo al dedo, o al menos hizo que su traslado a esta nueva ventana fuera más sencillo. La verdad es que la también actriz se pasea muy constantemente por la red social para asumir los retos que millones de usuario viralizan a diario, pero esta vez fue el foco de algunas duras críticas. Puedes verlo AQUÍ.

Thalía / Foto: Instagram Thalía

“Me encanta este trend, ¡¡¡pero siempre me caigo!!!”, escribió la estrella mexicana junto a un clip en el que inicia cepillándose los dientes en un pijama de seda y cuando está por salir la imagen se transforma. Una sexy Thalía se pose bajo el marco, con sensual lencería y una luz roja tenue que ameniza el efecto, hasta que comienza tropezarse torpemente. A primera impresión, cientos de fanáticos se rieron, pero otros seguidores comenzaron a tildarla de “ridícula” y la señalaron por “descuidar” su abuela Eva Mange.

“Cómo está de preocupada por la abuelita”, “Ahí es donde debería tener a su abuela y no olvidada en un asilo”, “la abuela moribunda y ella haciendo tonterías”, “Ridícula, que busque cuidar a la abuela, al menos que pague un enfermero particular para ella, ¡qué horror!”, son parte de los ataques que recibió en la caja de comentarios tras compartir su elocuente challenges.

Todo comenzó cuando Doña Eva fue trasladada a un geriátrico como medida preventiva en medio de la pandemia por COVID-19. Si bien podría ser considerada una medida justa para evitar el contagio, la actriz y hermana de Thalía, Laura Zapata, compartió su molestia tras ver el presunto estado en el que cuidaban a la abuela. La estrella mexicana reveló algunas imágenes donde se veían algunas lesiones de piel y Laura responsabilizó a la cantante de tal condición y descuido.

Thalía es consentida en una sesión de fotos

Haciendo un posible caso omiso de los comentarios negativos que la atacaron en TikTok, la cantante compartió un tras cámaras de una sesión de fotos en la que estuvo muy consentida. “¿Quién me quiere acariciar? Me encantan las caricias y apapachos”, escribió la mexicana mientras en el video se le ve sentada sobre un cajón marrón, con una falda roja, una blusa negra, zapatos puntiagudos y elegantes, con su cabello completamente recogido y retocado por una mujer desconocida.

Thalía / Foto: Instagram Thalía

Halagos como “Yo te doy mi corazón”, “Yo te apapacho con besos”, “Qué bella”, fueron parte de la mayoría de comentarios, pero una seguidora plasmó: “Thalía tú y tu marido se están literalmente pudriéndose en plata ambos ya están bien maduritos y eternos no van a ser, qué te cuesta tener a tu abuelita en uno de tus miles de cuartos que tienes en tu mansión y listo! Para ti debe ser un sencillo pero no solo despotrican contra el asilo donde está pero no hacen nada, muy mal y muy triste por parte de tu familia”.

