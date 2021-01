Alexandra Fuentes se vacila comentario en foto de supuesta novia de Francis Rosas

La animadora Alexandra Fuentes se vaciló en las redes sociales el comentario que hizo en la foto que colgó el comediante Francis Rosas, el cual dio pie a una nueva y supuesta relación del exesposo de Natalia Rivera.

"Adivinen que le voy a escribir @guzabra cuando nos presente el TERCER novio en tiempo record….. 'Hacen una pareja bella♥️"", escribió Fuentes junto a una publicación.

La reacción de la esposa de David Bernier se da luego que usuarios en Internet dieran por hecho la relación de Rosas y la bloguera Melissa Guzmán, mejor conocida como "Guzabra", por un comentario que hizo la presentadora de "Alexandra a las doce" (Telemundo) en una foto de ambos.

En una entrevista con Jorge "Molusco" Pabón, Francis dejó claro que tiene una amistad con Guzmán. "Es mi súper amiga. Es una muchacha que conocí hace un año y pico, pero hace tiempo escribíamos o veía que hablaba de mi con los muchachos de 'Siempre es lunes'. Somos panas, jangueamos… año nuevo… hace tiempo no la veía y me llevo súper bien con ella. No, no somos pareja".

Adivinen que le voy a escribir @guzabra cuando nos presente el TERCER novio en tiempo record….. “Hacen una pareja bella♥️” Publicado por Alexandra Fuentes en Lunes, 11 de enero de 2021

Noticia relacionada: