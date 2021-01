El animador y comediante puertorriqueño, Francis Rosas, desmintió en una entrevista que la bloguera Melissa Guzmán, conocida en las redes sociales como "Guzabra", es su pareja como se comentó en Internet el pasado fin de semana.

"Es mi súper amiga. Es una muchacha que conocí hace un año y pico, pero hace tiempo escribíamos o veía que hablaba de mi con los muchachos de 'Siempre es lunes'. Somos panas, jangueamos… año nuevo… hace tiempo no la veía y me llevo súper bien con ella. No, no somos pareja", dijo Rosas en entrevista con Jorge "Molusco" Pabón.

Sobre los ataques que recibió "Guzabra" en las cuentas sociales, Rosas sostuvo que: "La belleza es completamente relativa. Yo no mido a las personas por su belleza física. Claro, te puede llamar la atención al principio, pero cuando llega el momento que hablas con alguien y haces ese 'click' estas mirando su personalidad".

Sin embargo, Francis sí aceptó que está conociendo a una persona, de la cual no reveló su identidad.

"Yo sí estoy conocido a alguien, pero tampoco lo he hecho público. No subo fotos porque estoy conociendo a esa persona", manifestó.

Francis Rosas desmiente rumores de nueva relación