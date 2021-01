Contenta pero triste Tita Guerrero con la salida de su compañera Ivonne Orsini de Wapa

La comediante y presentadora de “Viva la Tarde”, Tita Guerrero, se siente “triste pero contenta” con la salida de su compañera, Ivonne Orsini, del canal.

“Se me va la nenaaaa… me imagino que este es el sentimiento de los padres cuando los hijos se van para la universidad. Contentos por ver el progreso y el éxito que les espera, tristes porque ya no los verán todos los días”, escribió Guerrero en una publicación en su cuenta de Instagram donde compartió una foto junto a Orsini.

El canal anunció en diciembre que Orsini no estaría regresando en el 2021 a su rol como presentadora de “Viva la Tarde” junto a Guerrero, Jaime Mayol, Rafael José, Andrea Rivera y otros colaboradores.

“El éxito es inevitable @ivonneorsini pero te voy a extrañar porque no con muchas personas uno hace el click que hice contigo desde ese primer día, hace casi siete años en el Shootin del programa… de ahí en adelante formas parte de mi círculo de amistades más cercanos y hasta viajaste a Miami a casa de mis papás”, confesó además Guerrero en su publicación.

Por su parte, la reconocida actriz retomó su rol de presentadora en “Viva la Tarde” que renovó sus transmisiones el pasado 4 de enero.

De igual forma Orsini estará pasando a formar parte de un nuevo programa matutino en Telemundo junto a Ramón "Gato" Gópez.