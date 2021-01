David Begnaud recibe el nuevo año con un trago de coquito

El reportero de CBS, David Begnaud, comenzó el nuevo año con un trago de coquito preparado por su pareja, Jeremy Tardo, en Los Angeles, California.

Begnaud, quien había anunciado que estaría probando coquito por primera vez en su vida, fue grabado por Tardo mientras tomaba la famosa bebida navideña de Puerto Rico.

“Estaba preocupado porque a mi no me gusta la leche y pues pensé [que no me gustaría]”, afirmó el reportero en el video donde además clasificó la bebida como “rica”.

Según narró Begnaud, fue Jeremy quien le preparó el coquito luego de que el reportero dejara su botella de coquito obsequiada en un refrigerador en Nueva York.

Para Tardo esta también sería la primera vez que probaría coquito, bebida que confeccionó con “un montón de ingredientes” que no precisó en el video. Begnaud le cuestionó si había utilizado canela como uno de ellos.

Begnaud, quien se ha destacado por reportar varios eventos en la isla, había recibido varias botellas de coquito este año y aprovechó la oportunidad para compartirlas con algunos de sus compañeros en el set de CBS This Morning durante la tarde de ayer.